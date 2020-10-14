Женева, Швейцария, 14 октября 2020, 19:15 — REGNUM Фактором, повышающим смертность от туберкулеза из-за снижения борьбы с этим заболеванием, является пандемия коронавируса, говорится в опубликованном 14 октября заявлении ВОЗ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»
Отмечается, что в 2015—2019 гг. заболеваемость туберкулёзом в мире сократилась на девять процентов, смертность — на 14%.
Так, в прошлом году от туберкулёза умерли 1,4 млн человек, число заболевших за год составило десять миллионов. При этом в трёх миллионах случаев туберкулёз или не выявили, или данные не попали в официальную статистику.
Организация отмечает, что за 2018−2019 гг. 14 млн человек лечились от туберкулёза.
ВОЗ добавляет, что в этом году, когда была объявлена пандемия коронавируса, на профилактику, диагностику и лечение туберкулёза было выделено шесть с половиной миллиардов долларов, что в два раза меньше той суммы, которая была заявлена ранее.
Это произошло из-за того, что средства были перенаправлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. И это уже отрицательно сказалось на показателях по туберкулёзу, в частности, на его выявляемости.
Читайте также: В ВОЗ не исключили эпидемию туберкулёза в Европе
Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад ВОЗ предупредила о риске возникновения эпидемии туберкулёза на европейской территории к концу года.
Читайте ранее в этом сюжете: В России в четыре раза снизилась смертность от туберкулеза