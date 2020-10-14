Липецк, , 19:06 — REGNUM В Липецкой области оказание плановой медпомощи будет приостановлено с 19 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Высвободившиеся кадры задействуют в борьбе с коронавирусом.

Будет увеличена загрузка всех аппаратов компьютерной томографии в регионе. Сейчас в Липецкой области с пациентами с COVID-19 работают десять установок, еще одна поступит в конце октября.

Плановую медицинскую помощь продолжат получать пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, а также те, кто находится на гемодиализе, лечится по профилю онкологии и гематологии. Продолжится прививочная кампания.

Читайте ранее в этом сюжете: Липецкая область получила 15 новых автомобилей скорой помощи

Читайте развитие сюжета: Четверть врачей Липецкой области ушла на больничный