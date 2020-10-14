Женева, Швейцария, , 18:59 — REGNUM Резкий рост распространения коронавируса в мире может привести к увеличению смертности от заболевания в ближайшие несколько недель. Об этом заявила 14 октября главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Захоронение умерших от коронавируса в Иране (сс) Behzad Alipour. farsnews.ir

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"Уровень смертности всегда увеличивается по прошествии примерно двух недель после роста заболеваемости. Когда мы видим такой больной рост числа новых случаев, как это происходит сейчас, то за этим может последовать рост количества смертей», — сказала она в ходе видеоконференции, транслировавшейся на странице ВОЗ в Twitter.

Напомним, согласно данным оперативного штаба Москвы, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России в последние недели бьёт рекорды. За последние сутки в стране выявлен 14 231 случай инфицирования, что является максимальным показателем за всё время с начала эпидемии. Смертность от COVID-19 в России также начала резко расти в последние дни и уже превысила рекордные майские показатели.