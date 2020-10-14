Москва, , 18:44 — REGNUM Партия «Единая Россия» приурочила к Международному дню пожилого человека серию специальных приемов по социально-правовым вопросам для ветеранов-пенсионеров.

В основном заявителей волновали вопросы, связанные с социальным обслуживанием и возможностью получить медицинские услуги, а также правовые вопросы, рассказала председатель Комиссии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова. Она напомнила, что неделя приемов по социально-правовым вопросам проходила с 5 по 9 октября.

«Вопросы поступали разные. Это и пенсионное обеспечение, кредитование лиц пенсионного возраста, содействие в прохождении медицинских обследований у специалистов узкого профиля, госпитализации, получении инвалидами путевок в санатории и технических средств реабилитации. Встречались и обращения на тему обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами, вакцинации от гриппа ветеранов на дому и многое другое», — отметила председатель комиссии.

По ее словам, приемы вели не только депутаты «Единой России», обратившимся помогали и партнеры партии — представители исполнительной власти в сфере здравоохранения, Пенсионного фонда, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы по труду и занятости, а также Ассоциации юристов России (АЮР). «Хочу сказать всем большое спасибо за профессиональный подход и вовлеченность в проблемы тысяч людей по всей стране», — поблагодарила коллег Жанна Одинцова.

Она подчеркнула, что общественные приемные председателя партии «Единая Россия» продолжат оказывать помощь пожилым людям.

30 октября Центральная общественная приемная председателя партии проведет очередной вебинар по теме пенсионного обеспечения граждан, где речь пойдет о правилах расчета и индексации пенсии. Его проведет профильный эксперт, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Бибикова, сообщила Жанна Одинцова.