Подгорица, , 18:12 — REGNUM Европейский Союз направил в Черногорию 25 000 новых медицинских масок и 15 000 одноразовых хирургических костюмов, сообщает портал cdm.

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Помощь была предоставлена из общего европейского резерва медицинского оборудования — rescEU, который был сформирован как специальный компонент vеханизма гражданской защиты ЕС после вспышки коронавируса.

Помимо Черногории оборудование было передано в Северную Македонию, а его транспортировку обеспечила Германия.

Генеральный директор управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Мирсад Мулич выразил благодарность за подаренное оборудование и сказал, что оно будет очень важным в дальнейшей борьбе с коронавирусом.

С момента начала эпидемии коронавируса Европейский Союз передал Черногории в общей сложности 100 аппаратов ИВЛ, 10 современных рентгеновских аппаратов и почти 2 миллиона единиц средств индивидуальной защиты, включая хирургические маски, перчатки, головные уборы, защитные костюмы, фартуки, очки, бахилы и т. д.