Черкесск, , 17:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Две преступные группы во главе с 25-летним жителем поселка Кавказский инсценировали два ДТП в городе Черкесске и получили от страховой компании 600 тыс. рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что один факт постановочного ДТП произошел в январе 2020 года, второй — в ноябре 2018 года. Каждое ДТП было совершено по заранее разработанному плану, который был направлен на хищение денежных средств автостраховых компаний.

В настоящее время в отношении активных участников преступлений и ряда неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

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