Рязань, , 17:44 — REGNUM Семь новых блоков пристроят к детским садам в Рязани в рамках реализации национального проекта «Демография». Ввести их в эксплуатацию планируют в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии.

Пристройки начали возводить к детским садам № 7, 10, 76, 99, 110, 131 и 149. За соблюдением условий и сроков муниципальных контрактов будет установлен строгий контроль, в мэрии формируют программу проверок. Ожидается, что новые блоки примут воспитанников уже в 2021 году.

«Мы будем контролировать сроки и ход проведения строительных работ на всех этапах, находясь в непрерывном взаимодействии с заведующими детскими садами и подрядчиками. Вся процедура закупок открыта и прозрачна, поэтому, в свою очередь, мы ждём от подрядчиков ответственного и добросовестного отношения к своей работе», — отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Новые пристройки призваны решить вопрос обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях.