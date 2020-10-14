Рязань, 14 октября 2020, 17:44 — REGNUM Семь новых блоков пристроят к детским садам в Рязани в рамках реализации национального проекта «Демография». Ввести их в эксплуатацию планируют в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии.
Пристройки начали возводить к детским садам № 7, 10, 76, 99, 110, 131 и 149. За соблюдением условий и сроков муниципальных контрактов будет установлен строгий контроль, в мэрии формируют программу проверок. Ожидается, что новые блоки примут воспитанников уже в 2021 году.
Новые пристройки призваны решить вопрос обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях.