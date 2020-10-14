Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Ежедневно в больницы Санкт-Петербурга доставляют в среднем по 400 больных коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Об этом 14 октября проинформировал заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, сообщает издание «Фонтанка».

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в последние дни в городе ежедневно выявляется от 500 до 600 случаев заражения. Как отмечают в комздраве, по сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций с ковидом возросло на 17%.

Для таких больных в Северной столице подготовлено 5520 коек, из них пока свободны порядка 20%. Всего для коронавирусных пациентов в городе зарезервировано 11 450 коек, то есть коечные мощности могут возрасти вдвое.

Если не хватит и этого, на перепрофилирование под ковид будут направлены медучреждения еще на 10 тыс. коек.

«Но остановится плановая помощь, все федеральные учреждения, вся онкология, остановится всё. Этого допустить не хочется», — сказал чиновник.

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Ранее о крайней нежелательности остановки плановой медпомощи заявил губернатор Александр Беглов.

Замглавы комздрава Петербурге все же рассчитывает, что «11,5 тысячи коек будет достаточно, и мы не будем ничего перепрофилировать».

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за сутки 30 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердили 49 288 случаев заражения От COVID-19 скончались 3305 человек. Выздоровели 32 209 человек.