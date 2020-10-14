Красногорск, , 17:26 — REGNUM На учете для получения земельного участка в Подмосковье состоит 18,2 тысяч многодетных семей. Об этом сообщается на официальном сайте Московской областной думы.

Илларион Прянишников. Воробьи. 1883

При этом ежегодный прирост количества многодетных семей в регионе составляет 14%. В то же время обеспечению их участками мешает отсутствие свободных земель в муниципалитетах.

В то же время многодетным семьям в Подмосковье в общей сложности было выдано 26 тысяч участков. Из них три тысячи обеспечены водоснабжением, шесть тысяч имеют возможность подключения к источникам водоснабжения, восемь тысяч имеют подъездную дорогу, полторы тысячи газифицировано и 19 тысяч обеспечены электроснабжением.

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