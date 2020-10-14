Саранск, , 17:16 — REGNUM В Мордовии вводится ряд мер для ограничения распространения коронавируса. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

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В частности, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы около 30% сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте критически важно. В эту группу могут входить граждане старше 65 лет.

Также рекомендовано разработать особый график работы сотрудников, исключив их массовое пребывание. Возможно введение посменного режима.

Рестораны, кафе, столовые и другие организации общественного питания прекращают работу в период с 23:00 мск до 8:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Мордовии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Так, пожилые работающие жители республики смогут оформить больничный на период с 19 по 30 октября, а также со 2 по 13 ноября. В указанные периоды застрахованных лицам больничный будет оплачен.

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