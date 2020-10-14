Кострома, , 17:14 — REGNUM Глава Повалихинского сельского поселения в Костромской области Марина Удгодская плохо почувствовала себя после приезда Ксении Собчак — сообщает издание «Подъём».

Марина Удгодская

Телеведущая приезжала в Чухломской район Костромской области 8 октября, чтобы взять интервью у новой «политической Золушки». Марина Удгодская стала широко известна благодаря тому, что неожиданно победила на местных выборах. Причём до этого она работала в сельской администрации простой уборщицей.

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После общения с московской гостьей у главы поселения поднялась температура, женщина заподозрила у себя коронавирус.

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, по ходу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37. У меня дочка заболела, я вообще не знаю, что теперь делать. В школу сообщили. Вот я с работы сейчас пришла пораньше, потому что дочка заболела, и чувствую, что мне тоже плохо. И вот 37 и 2 температура. Я вообще в панике», — приводит слова главы поселения «Подъём».

Другую информацию выдаёт ГТРК «Кострома». По сведениям костромских журналистов, публикации о плохом самочувствии Удгодской являются вымыслом: «новоиспечённая глава и члены её семьи чувствуют себя хорошо, признаков болезни никаких нет».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Повалихинского сельского поселения, 14 октября Марина Удгодская отпросилась с работы «по недомоганию». Завтра чиновница будет решать вопрос об уходе на больничный. Также на карантин отправлены двое полицейских из Чухломы, контактировавшие с Собчак во время её поездки в костромскую глубинку.

Ранее о заражении Ксении Собчак сообщал Telegram-канала Mash. По его информации, коронавирус у телеведущей подтвердился 11 октября. Сама Собчак чёткого ответа на вопрос о результатах теста не давала. Связаться лично с Мариной Удгодской ИА REGNUM не удалось.

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