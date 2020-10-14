Саранск, , 17:09 — REGNUM Жители Мордовии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

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Так, пожилые работающие жители республики смогут оформить больничный на период с 19 по 30 октября, а также со 2 по 13 ноября. В указанные периоды застрахованных лицам больничный будет оплачен.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике ужесточается санитарно-эпидемический режим во всех медицинских и образовательных учреждениях, организациях социальной защиты населения, интернатах для детей, инвалидов и пожилых граждан. Усиленно будет контролироваться соблюдение норм на объектах общепита, сферы услуг и торговли.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, включая дискотеки, банкеты, свадьбы, юбилеи.

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