Волгоград, , 17:09 — REGNUM На неопределённое время приостановлен забор мазков на коронавирус в поликлиниках Волгограда. Причиной стала высокая загруженность лабораторий, сообщает ИА REGNUM.

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Объявления о приостановке проведения ПЦР-тестов появились 14 октября сразу в нескольких муниципальных поликлиниках. В одних предупреждение вывесили на дверях, в других — разместили на официальных сайтах. Медучреждения ссылаются на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и сильную загруженность лабораторий. Когда возобновятся исследования — пока неизвестно. В частных клиниках предлагают запись на неделю вперёд.

В пресс-службе администрации Волгоградской области пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию, сообщает издание «V1.ru».