Липецк, , 16:58 — REGNUM По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Липецкая область вошла в тройку лидеров в номинации «Экономика и финансы», где оценивается качество управления финансовыми ресурсами, привлечение инвестиций, повышение благосостояния граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, третьи места в этой номинации заняли Липецк и село Поддубровское Усманского района.

Областной центр представил практику увеличения доходной части бюджета за счет привлечения инвестиций в благоустройство парков областного центра и реализацию механизмов муниципально-частного партнерства при строительстве спортивных и социальных объектов.

Поддубровское сельское поселение Усманского района представило практику повышения доходов населения, снижения уровня бедности на селе с помощью «коробочного решения» и социальных контрактов по выращиванию клубники с последующим гарантированным сбытом на крупнейшее предприятие, расположенное на территории сельского поселения, — «Ягодные поля». В проект вовлечено более 38% трудоспособного населения, средняя заработная плата в сельском поселении на треть выше средней по району.

«Липецкая область активно включились в пилотный проект по заключению социальных контрактов. Наша задача — получить хороший результат от этой программы: понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Призовой фонд конкурса составил миллиард рублей. В пяти номинациях выбрали 30 победителей, распределенных по двум категориям — городские округа и сельские поселения. Всего в 2020 году на конкурс поступило около тысячи заявок от 78 регионов. Конкурс проводится правительством РФ совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований и Всероссийским советом местного самоуправления для выявления, поощрения и распространения применения примеров лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.