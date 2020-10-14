Москва, , 16:54 — REGNUM Добровольцы, принимающие участие в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор», не испытывают повышения температуры, а антитела вырабатываются на высоком уровне, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе температура не поднималась», — сказала Голикова.

Показатели выработки антител Голикова охарактеризовала словами «титры появились и на достаточно хорошем, высоком уровне».

Кроме того, она сообщила, что вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой прошла вакцинирование по методу центра «Вектор» и не испытывает никаких побочных нежелательных эффектов.

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