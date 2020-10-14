Махачкала, , 17:19 — REGNUM Шесть человек с новой коронавирусной инфекцией умерли в Дагестане 13 октября. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 696, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По состоянию на 11:00 16 октября, в Дагестане зарегистрировано почти 14,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 85 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе за последние 10 дней.

Накануне в Дагестане выздоровели 89 пациентов с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили почти 12,8 тыс. человек, или более 87,5% заразившихся. На лечение остаются свыше 1,1 тыс. носителей инфекции.