Москва, , 16:45 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся управляемой. Об этом 14 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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Вице-премьер признала, что темпы распространения инфекции «настораживают», однако отметила, что «проведённые весной мероприятия по подготовке и то, что сейчас появилось уже две вакцины, позволяет быть уверенными в проведении всех необходимых мероприятий сейчас».

«По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер», — заключила Голикова.

Вице-премьер также призвала граждан и все регионы соблюдать необходимые меры по профилактике инфекции.

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