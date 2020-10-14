Липецк, , 16:33 — REGNUM В Липецкую области поступило 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, их получили Воловская, Долгоруковская, Добринская, Тербунская, Чаплыгинская, Лев-Толстовская, Становлянская, Задонская районные больницы и Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Санитарный автотранспорт класса «В» обеспечивает возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований в пути следования до стационара, бережную транспортировку больных, безопасность и удобство для работы медиков, комфорт для пациентов, повышение качества медицинского обслуживания.

«Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

Всего скорую медицинскую помощь населению области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.

По данным управления здравоохранения, материально-техническая база службы скорой медицинской помощи постоянно укрепляется, используются современные лечебные и диагностические технологии на догоспитальном этапе, совершенствуются процессы информатизации управления и диспетчеризации санитарного транспорта, сформирована система контроля качества медицинской помощи. Кроме того, постоянно повышается уровень профессиональной подготовки персонала. Все медицинские работники обеспечены актуальными стандартами и клиническими рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Проводятся регулярные занятия по вопросам оказания экстренной помощи при особо опасных и карантинных инфекциях.

Врачи получают доплаты в размере 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, средний медицинский персонал скорой медицинской помощи в выездных бригадах — 40%, фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи, водители, санитары — 20%. На основании постановления правительства врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, установлены доплаты в 50 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи — 25 тыс. рублей в месяц.

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области отменяют плановую медпомощь