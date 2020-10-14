Миасс, Челябинская область, , 16:22 — REGNUM СКР завершил расследование по уголовному делу против бывшего главы Миасса Челябинской области Бывший мэр Миасса Челябинской области Станислава Третьякова. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Станислав Третьяков Vk.com/id337223307

Экс-руководителю вменяют получение взяток и превышение полномочий. Следователи считают, что в 2012 году он получил две взятки от бизнесменов в размере 300 тыс. и более 140 тыс. рублей, а также инициировал процесс передачи жилфонда от одной из управляющих компаний к другой коммунальной организации.

Преступления выявили сотрудники ФСБ России. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения.