Варшава, , 16:21 — REGNUM Польские школьники не согласны с решением премьер-министра республики МатеушаМоравецкогоо том, что работу школ необходимо оставить в обычном режиме, не переводя на дистанционную форму. Активисты используют разные методы и площадки для выражения несогласия. Об этом 14 октября передает Dziennik.

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Протестующие указывают, что они опасаются за свое здоровье и здоровье своих семей. В настоящее время в Польше уровень заражения коронавирусом выше, чем был весной, во время первой волны пандемии. Выражать недовольство активисты за «удаленку» предлагают непосещением уроков, а если такой возможности нет — приходить в школы в черной одежде.

В интернете движение использует хэштег #UczniowskiProtest и собирают подписи под петицией на электронных площадках. Они надеются, что такие действия побудят премьер-министра пересмотреть свою позицию в сфере образования и восстановить ограничения на время, пока пандемия не пройдет.