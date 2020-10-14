Мурманск, , 16:21 — REGNUM С 16 октября в Мурманской области будет возобновлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"Покидать место жительства можно, чтобы получить медицинскую помощь, совершить прогулку на свежем воздухе, выгулять домашнее животное, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине или гипермаркете. Выход из дома также возможен, если этого требуют правоохранительные и надзорные органы. Можно поехать в отпуск», — пояснили в штабе.Требование по соблюдению режима изоляции не распространяется на работников здравоохранения и тех, чье присутствие на рабочем месте обязательно для функционирования организаций.

За минувшие сутки в Мурманской области было выявлено 159 новых случаев COVID-19.