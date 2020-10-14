Махачкала, , 17:18 — REGNUM Семеро жителей Дербентского района Дагестана предстанут перед судом по обвинению в совершении ряда преступлений террористического характера. В их числе — создание незаконного вооруженного формирования (НВФ), подготовка к посягательству на жизнь правоохранителей, приготовление к убийству по мотивам религиозной ненависти и некоторые другие, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемые создали террористическое сообщество, вовлекли в него других людей, а также сами приняли в нем участие. Для осуществления террористической деятельности они прошли подготовку, в ходе которой учились изготавливать взрывные устройства и обращаться с ними. Они также передавали друг другу огнестрельное оружие и боеприпасы.

В марте того же года обвиняемые в Дербентском районе облили бензином и подожгли автомобили сотрудника полиции и местного жителя. Также они планировали совершить убийство жительницы района.

В этот же период времени фигуранты дела создали НВФ. Они вооружились боеприпасами и взрывчаткой и готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. Однако реализовать свой план они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.