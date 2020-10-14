Архангельск, , 16:16 — REGNUM В Архангельской области за минувшие сутки выявил 193 новых случая COVID-19, из них 127 — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, лечение от новой коронавирусной инфекции в регионе проходят 4 218 человек, 11 758 — уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня с рабочим визитом в Архангельске находится главный санитарный врач Анна Попова. Она рекомендовала региональным властям распространить обязательный масочный режим во всех муниципальных образованиях региона.