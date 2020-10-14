Казань, , 16:55 — REGNUM В Татарии работодателей просят неукоснительно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса в организациях. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 127 очагов инфекции в трудовых коллективах. В 83-х из них выявлены нарушения, которые могли способствовать распространению инфекции. Об этом 14 октября сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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С ее слов, требования не соблюдались в 65% трудовых коллективов. Основную долю заболевших составляют рабочие (23%) и служащие (24%) в общей структуре заболеваемости. Сотрудникам всех организаций следует ограничить количество контактов с другими людьми, совещания перевести в онлайн-режим, исключить чаепития и встречи коллег, подчеркнула Авдонина.

ИА REGNUM ранее сообщало, Раифский Богородицкий мужской монастырь временно закрывается для посещения. С 12 октября в целях профилактики коронавирусной инфекции монастырь закрыт для посещения на 10 дней.

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