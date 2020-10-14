Москва, , 16:13 — REGNUM В ряде российских регионов имеется лишь ограниченный запас средств индивидуальной защиты, сообщила 14 октября замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, в некоторых регионах средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом, хватит не более чем на месяц, а ряд регионов располагает лишь недельным запасом.

«Анализ готовности субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых субъектах Российской Федерации — чуть более недели», — сказала Голикова.

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