Казань, , 16:55 — REGNUM В Татарии за последние сутки отстранили от учебы 105 человек с признаками ОРВИ и температурой, а с начала учебного года к занятиям не допустили 5 248 детей. По мнению заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, эти меры не позволили распространить инфекцию в школах.

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В учебных заведениях по-прежнему продолжают работать утренние фильтры. С 1 сентября выявлено 63 случая COVID-19 в учебных коллективах. Заболевшими числятся 15 школьников и столько же студентов, а также 33 педагога. Под наблюдением остаются 36 очагов инфекции, закрыто 27, отметила представитель надзорного ведомства.

В Казани на карантин закрыли 8 классов в четырех школах, от учебы отстранены 208 детей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала наблюдения по состоянию на 14 октября заражены коронавирусом 7 654 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 36 пациентов. Накануне сообщалось о 34 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 484 человека, за сутки — 63 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 92 случая.

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