Архангельск, , 16:11 — REGNUM Активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить полигоны ТКО, не фиксирующие массу отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня полигоны для твердых бытовых отходов требуют особого внимания. Из 32 полигонов, действующих в Архангельской области, половина не фиксирует массу отходов. Часть полигонов, включенных в ГРОРО, не осуществляет захоронение отходов по причине отсутствия эксплуатирующей организации и лицензии на захоронение отходов. Это полигоны Яренск Ленского района, Спирковская Вилегодского района, полигон Савинский Плесецкого района. В настоящее время на законных основаниях функционирует лишь 21 объект для сбора отходов», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.

По мнению Тюкиной, из-за отсутствия муниципального и регионального контроля органов власти с их молчаливого согласия происходит искусственное завышение объемов ТКО, что может привести к увеличению тарифа за вывоз ТКО для населения.