Оренбург, , 16:16 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 14 октября, зафиксирован летальный исход у двух пациентов COVID-центров, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Скончались женщина 1961 года рождения из Оренбургского района и мужчина 1972 года рождения из Оренбурга. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 92 человека.

Оправились от болезни 13 145 пациентов. Продолжают лечение в стационарных условиях 1 119 человек, из них 175 находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, в Оренбуржье ухудшилась эпидситуация. Ежедневно выявляют более ста носителей коронавируса. Суточный показатель нарастает. С конца марта зафиксировано 14 644 случая заражения.

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