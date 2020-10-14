Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM В центральной городской больнице № 2 Екатеринбурга организовали отдельный вход через жилой дом, чтобы выполнить требования безопасности. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

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Ранее жильцы дома, в котором размещена поликлиника, пожаловались на находящихся в жилом дворе пациентов с симптомами ОРВИ. Больные заходят через отдельный вход и создают угрозу для других жильцов, опасаются горожане.

«Отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ руководство поликлиники организовало, чтобы выполнить требования безопасности», — передаёт слова оперштаба портал «66.ру».

Поликлиника ЦГБ № 2 имеет право находится в жилом доме согласно выданному санэпидзаключению. В Роспотребнадзоре свяжутся с руководством больницы по вопросу того, как обеспечить безопасность местных жителей, добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих медучреждениях региона образовались очереди из-за роста заболеваемости ОРВИ.

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