Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Основную массу заболевших коронавирусной инфекцией жителей Северной столицы сейчас составляют люди активного трудового возраста. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, более половины граждан, которые заболели COVID-19 в осенний период, — люди трудоспособного возраста, преимущественно сотрудники офисов и работники сферы услуг.

Посетители больных Покровской больницы, лечащей COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как заявили 14 октября в Смольном, это говорит о том, что на рабочих местах не соблюдаются меры санитарной безопасности. Власти Петербурга намерены ужесточить контроль за их соблюдением и обещают штрафовать и закрывать предприятия, где не уделяют должного внимания профилактике коронавирусной инфекции.

«Предприниматели просили нас быстрее снять ограничения, однако далеко не все из них выполнили необходимые требования. За прошедшую неделю составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности», — сообщил 14 октября губернатор Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Губернатор уточнил, что всего в городе выявлено почти 20 тысяч нарушений эпидемического режима. Александр Беглов признал, что повторное введение ограничений нежелательно по экономическим соображениям, однако, по его словам, «эпидемическая ситуация ухудшается, и многое зависит от соблюдения мер безопасности самими жителями города».

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Как сообщили в Смольном, с 26 октября будет ужесточена ответственность за нарушение стандартов безопасной деятельности, вплоть до приостановки функционирования предприятий-нарушителей.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу.

«Изменение отношения горожан к соблюдению санитарных норм, выполнение стандартов безопасности предприятиями позволят избежать введения ограничительных мер и не допустить удара по экономике», — подытожил Александр Беглов.

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