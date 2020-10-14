Рязань, , 16:07 — REGNUM Семь пар двойняшек родились за две последние недели в перинатальном центре Рязани. Среди них нет ни одной пары из двух мальчиков, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В последние выходные сентября на свет появились брат и сестра весом около трёх килограммов каждый. Мать и дети уже выписаны домой. Следующие двойняшки родились 1 октября, всего за две последние недели таких пар стало семь.

«Рождение близнецов в перинатальном центре не редкость. Будущих мам с многоплодной беременностью часто направляют в Перинатальный центр для наблюдения и последующего родоразрешения. Из семи пар двойняшек и близнецов, которые появились на свет за последние две недели, трое уже дома. Ещё четырем парам потребовалось кювезное выхаживание. Их выпишут домой, когда мы будем уверены, что здоровью новорождённых ничего не угрожает», — рассказала главный врач перинатального центра Ирина Девятова.

Перинатальный центр специализируется на многоплодных беременностях. Будущих мам со всей области часто направляют в это медучреждение для наблюдения и последующего родоразрешения.