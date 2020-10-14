Рязань, 14 октября 2020, 16:07 — REGNUM Семь пар двойняшек родились за две последние недели в перинатальном центре Рязани. Среди них нет ни одной пары из двух мальчиков, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В последние выходные сентября на свет появились брат и сестра весом около трёх килограммов каждый. Мать и дети уже выписаны домой. Следующие двойняшки родились 1 октября, всего за две последние недели таких пар стало семь.
Перинатальный центр специализируется на многоплодных беременностях. Будущих мам со всей области часто направляют в это медучреждение для наблюдения и последующего родоразрешения.