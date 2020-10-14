Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Жесткие ограничения для профилактики пандемии в Грузии вводить не планируется, а населению необходимо научиться жить в новых условиях. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 14 октября сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Слоган, который мы сейчас используем: «Научиться сосуществовать с коронавирусом, потому что страны больше не могут быть закрытыми», — заявил Гамкрелидзе.

В качестве примера он привел Соединенные Штаты Америки, где очень высокие показатели распространения коронавируса, но там не останавливают экономическую деятельность. По словам Гамкрелидзе, в Грузии ограничения будут вводить «точечно».

Напомним, в период первой волны распространения коронавируса в Грузии власти в конце марта ввели в стране режим чрезвычайного положения на два месяца. Большинство предприятий и магазинов были закрыты.

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