Пермь, 14 октября 2020, 15:55 — REGNUM Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) с 19 октября переходит на дистанционное обучение. Приказ об этом опубликован на сайте вуза.
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Согласно документу, аудиторные занятия будут проводить только в случае лабораторных работ.
Мера предпринята с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Приказ действует до особого распоряжения руководства.
Напомним, в Прикамье отмечено ухудшение эпидситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.
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