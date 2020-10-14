Уфа, , 15:48 — REGNUM Новый инфекционный центр в Стерлитамаке должен принять первого пациента 14 декабря. Об этом 14 октября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на рабочем совещании по вопросам строительства нового инфекционного центра в регионе, 14 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, проектом инфекционного центра предусматривает как обычные боксы и реанимационные палаты, так и детское и родильное отделения, а также хирургический блок, отделение томографии и бак-лаборатория. Кроме этого, на территории центра позже будет построена вертолётная площадка.

По словам Андрея Назарова, все строительные работы должны быть закончены к 1 декабря. В течение 14 дней будут проводится пуско-наладочные работы, а также подключение медоборудования. То есть, первых пациентов новый госпиталь должен будет принять 14 декабря.

Отмечается, что были приняты во внимание замечания, возникшие при работе аналогичного инфекционного центра в Зубово. Были расширены коридоры, а также были сделаны более просторные комнаты для сотрудников. Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии также поручил ускорить проектные работы по строительству автомобильной дороги к центру. Кроме этого предусмотреть благоустройство территории.

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