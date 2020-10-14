Венеция, Италия, , 15:45 — REGNUM Следует рассмотреть возможность перевода учащихся старшей школы на дистанционное обучение, заявил в среду, 14 октября, губернатор итальянской провинции Венето (Венеция) Лука Дзайа.

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При этом он считает, что остальные школьники должны учиться очно, а решение о переводе старшеклассников на «дистанционку» должно приниматься по мере надобности.

По данным на 13 октября, в Италии умерли 36 246 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 41 (днем ранее — на 39). Выздоровели 242 028 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1428 (днем ранее — на 891). Число подтвержденных носителей выросло на 5901 (днем ранее — на 4619). Это самый высокий показатель с 28 марта 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 365 467. В настоящее время заражены 87 193 человека — на 4429 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже более двух месяцев, за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.