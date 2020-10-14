Казань, , 15:59 — REGNUM В Казани проходит набор переписного персонала, который задействуют при проведении Всероссийской переписи населения. Для этого привлекут 3 549 человек, из них переписчиков 2 305 человек еще 386 — контролеры и дополнительный резерв. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела госстатистики.

Переписчиками могут стать все желающие, достигшие 18 лет и не имеющие судимости. Основным требованием к соискателям является умение работать на планшетном компьютере и успешное прохождение обучения в период с 1 по 3 апреля 2021 года. Контролеры пройдут подготовку с середины марта следующего года.

ИА REGNUM напоминает, первый этап Всероссийской переписи населения стартовал 1 октября 2020 года. Основной этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главной особенностью предстоящей кампании является то, что она последняя в традиционном формате и первая в цифровом. Во время переписи будут использованы отечественные планшеты, операционная система «Аврора» и BI-платформа для сбора и хранения сведений. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале госуслуг.

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