Стокгольм, , 15:44 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на восемь человек. Такие данные 14 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 907 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 101 332 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 678 человек.

По состоянию на 14 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 28 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 640 пациентов.

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