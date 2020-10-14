Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM После задержания тёщи украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), убийство которого, по данным следствия, совершила жена музыканта Марина Кохал, ребенка семейной пары передали в детскую городскую больницу. Дальнейшую его судьбу определят в городском комитете по социальной политике. Об этом 14 октября заявили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомни, 14 октября в Петербурге была задержана бывшая теща Юшко. Как считают следователи, на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины она находилась в квартире, где происходило преступление, то есть заведомо знала о преступлении, в котором обвиняют ее дочь.

Отметим, для совершения заранее спланированного убийства мужа Марина Кохал, по данным следствия, использовала сильнодействующий медицинский препарат.

После того как Кохал поместили в СИЗО, ее ребенок находился вместе с бабушкой. Однако с ней он был лишь до тех пор, пока за женщиной не пришли правоохранительные органы.

«Ребенок Марины Кохал был доставлен на плановое медицинское освидетельствование в Детскую городскую больницу №3, как только будет заключение от врачей, комитет по социальной политике будет искать, куда его определить», — уточнили в аппарате омбудсмена.

Добавим, как отметили в ведомстве, на данный момент родственники со стороны отца, которые, по предварительной информации, проживают на Украине, на связь с городскими службами не выходили.

Фрагменты тела 31-летнего рэпера обнаружили вечером 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту. В убийстве обвиняется 36-летняя Марина Кохал. После убийства, по данным следствия, она расчленила тело и постаралась уничтожить улики.

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