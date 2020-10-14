Стокгольм, , 15:49 — REGNUM В настоящее время абсолютное большинство региональных собраний Швеции отмечают, что распространение COVID-19 в их ленах увеличивается. Однако не во всех 17 регионах коронавирусная инфекция распространяется с одинаковой скоростью. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Так, эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается в Уппсале, где за последние две недели наблюдается стремительный рост выявляемых случаев заражения. Если ранее носителями коронавируса признавались 1−2% от всех протестированных жителей, то в настоящее время этот показатель вырос до 7,5%.

В Стокгольме положительные результаты тестирования подтверждаются у 5% жителей. Число подтвержденных случаев заражения также растет в Вестерботтене, Сёдерманланде, Эстергётланде.

Усиленный режим работы лечебных учреждений был введен в некоторых муниципалитетах Блекинге и Йёнчёпинга.

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