Рязань, , 15:38 — REGNUM Ключи от нового автомобиля вручил семье Веры и Сергея Турченко из Кадомского района губернатор Рязанской области Николай Любимов. Родители воспитывают девять родных детей. Ролик о семье глава региона опубликовал на своей странице в социальной сети 14 октября.

Многодетная мама с просьбой о поддержке обратилась к рязанским депутатам. В семье четверо школьников, самым младшим девочкам-двойняшкам — два года. Супруги занимаются подсобным хозяйством, дети помогают родителям, а также посещают военно-патриотический клуб, художественные и музыкальные секции, воскресную школу при Милостиво-Богородицком монастыре.

«Школа находится почти в десяти километрах от дома, ребят необходимо возить на учёбу. Семье нужно также ездить в Рязань для лечения. На днях вручил Вере и Сергею ключи от нового автомобиля. Надеюсь, он станет для них хорошим помощником», — написал губернатор.

Семье подарили автомобиль Lada Largus.