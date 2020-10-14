Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM Пациенты центральной городской больницы № 2 (Екатеринбург) вынуждены стоять в очереди в жилом дворе, жалуются местные жители.

Горожане обратили внимание, что двор рядом с поликлиникой стал заполняться людьми с симптомами ОРВИ. Оказалось, что это пациенты больницы, заходящие внутрь со двора.

«Получается, что они приходят и пользуются тем же домофоном, жмут на те же кнопки, что и мы», — жалуется житель жилого дома, в котором размещено медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в медучреждениях Екатеринбурга стали не справляться с потоком пациентов, заболевших ОРВИ.

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