Москва, , 15:30 — REGNUM Закрытие границ России с другими странами не является эффективным средством борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в ходе встречи с главой РАН Александром Сергеевым заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом», — сказал Медведев.

По его словам, все люди это прочувствовали весной «и сейчас это продолжается».