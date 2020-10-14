Москва, , 15:27 — REGNUM Цена на лекарства от коронавируса на основе фавипиравира уже снизилась более чем в два раза и будет снижаться в дальнейшем. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», — сказал Мантуров.

По его словам, на начальных этапах небольших масштабов производства лекарства цена будет одной, а уже по мере наращивания производства препарата будет включаться государственное регулирование на цену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на старте продаж цена на препарат «Арепливир» в аптеках составляла более 12 тысяч рублей.