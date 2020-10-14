Сеул, , 15:26 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у представителя военно-морских сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 155.

114 человек вылечены и вписаны из больниц. В изоляции в Южной Кореи находятся более 1 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 84 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 24 889.

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