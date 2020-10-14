Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Органы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу пресекли преступную деятельность гражданина Таджикистана Мусо Джалолова. Этот иностранец оказался вербовщиком печально известной международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, целью данной экстремистской группировки заявлено построение так называемого «Всемирного Халифата», в том числе, путем насильственного свержения действующей государственной власти.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня, 14 октября, выездной коллегией 2-го Западного окружного военного суда Джалолов был признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы, три из которых он будет отбывать в тюрьме и семь — в колонии строго режима.

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Напомним, в июне 2020 года в Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании огласил приговор в отношении гражданина Узбекистана Хокима Абдухалимова, которого также обвиняли в участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

А в августе в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Узбекистана Нурмухаммад Тураев, который передавал коды доступа к интернет-мессенджерам членам запрещенной в России террористической группировки для вербовки новых сторонников и размещения агитационных материалов.

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