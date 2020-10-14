Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве вынесен приговор жителю столицы Андрею Храброву, обвинённому в преступлениях против половой неприкосновенности. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Подсудимого признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в том числе с использованием беспомощного состояния»), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»), ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»).

Следователи установили, что преступления совершены с декабря 2016 года по июнь 2018 года. По данным следствия, мужчина знакомился с несовершеннолетними и совершал в отношении них преступления в квартире на юге Москвы. Также от действий мужчины пострадали подростки в Тверской области.

«Установлено, что от действий мужчины пострадало трое детей», — говорится в информации.

Храброва задержали в 2018 году после обращения в правоохранительные органы одного из родителей ребёнка.

Суд назначил педофилу наказание в виде 18,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.