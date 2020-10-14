Курган, 14 октября 2020, 15:20 — REGNUM В Курганской области увеличено число выездных бригад скорой и неотложной помощи, а также диспетчеров в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом и острой респираторной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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Чтобы избежать перегрузки скорой и помочь пациентам, у которых нет угрожающей жизни ситуации, в регионе изменили маршрутизацию больных — открыли специальные кабинеты для приёма людей с симптомами ОРВИ. Кроме того, граждане могут вызвать бригады неотложной помощи из поликлиник, которые работают ежедневно до 22:00.
Телефоны неотложной помощи размещены на сайтах поликлиник и сайте департамента здравоохранения Курганской области.