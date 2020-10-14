Москва, , 15:27 — REGNUM Уже в декабре объём производства противокоронавирусной вакцины «Спутник V» может достичь в России 1,5 млн доз. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил 14 октября журналистам.

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Он пояснил, что поставлена задача в ноябре выпустить 800 тыс. доз вакцины, в декабре — 1,5 млн доз, в январе — до 3,5 млн, а весной 2021 года довести объём выпуска до 15 млн доз.

В настоящее время перед фармацевтическими компаниями стоит главная задача — масштабировать объем производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. Когда подтвердятся качество и стабильность таких вакцин, можно будет увереннее говорить об объёмах производства. Пока цифры ориентировочные, отметил Мантуров.

Он добавил, что вакцинация может проходить в передвижных пунктах. В дальнейшем российскую вакцину могут отправлять за рубеж: в Индию, Латинскую Америку, Белоруссию, Казахстан. В первую очередь препарат получит население РФ.