Мурманск, , 15:17 — REGNUM В Мурманской области готовится к открытию Центр управления регионом (ЦУР). Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на первом этапе будет запущена система мониторинга объектов ЖКХ, работы общественного транспорта и загрузки автомобильных дорог, а также экологической безопасности.

Напомним, ЦУР будет представлять собой единый пункт мониторинга, где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы, волнующие жителей области. Кроме того, Центр поможет контролировать ход исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности региональных органов власти.

Одним из элементов, входящих в ЦУР, станет действующий Центр обработки вызовов Системы-112, который предназначен для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, при несчастных случаях, авариях, пожарах и других ЧС. Ежедневно по единому номеру «112» специалисты принимают и обрабатывают до 2000 телефонных звонков.

«Система-112 работает четко — это лишь первый шаг. Сейчас мы готовимся к запуску «Центра управления регионом» и постепенно будем наращивать эту работу. Наша задача — сделать Мурманскую область максимально безопасной. При этом важно обеспечить контроль реализации национальных проектов, ремонта и строительства социально важных объектов, следить за процессом в режиме онлайн. Информация о каких-либо сбоях и рисках будет стекаться в ЦУР. По сути, мы создаем мощную интеллектуальную систему контроля ситуации на нашей территории», — прокомментировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Центры управления регионами создаются в субъектах РФ п поручению президента РФ Владимира Путина. ЦУРы станут платформой для взаимодействия между властными структурами, организациями и населением.