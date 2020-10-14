Варшава, , 15:15 — REGNUM Аналитический портал Wpolityce. pl сообщил, что в ближайшее время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обнародует программу по укреплению и развитию польской идентичности.

Проект будет называться «Польша — ДА!». Он подготовлен министерством образования совместно с министерством культуры, национального наследия и спорта, и будет касаться сферы образования, культуры, искусства и сектора неправительственных организаций. В качестве главной цели программы будет выступать популяризация польской культуры, самосознания и воспитания.

Проект, в частности, предполагает, что перед каждой школой в Польше будет установлен флагшток с государственным флагом. Программа также включает деятельность в поддержку традиционных семейных ценностей, реституцию произведений искусства, утраченных Польшей во время Второй мировой войны, а также поддержку независимых деятелей культуры.

Активисты назвали данный проект «идеологическим ответом на атаку левых».